又見海盜橫行 索馬利亞海域貨輪遇劫

非洲索馬利亞海盜再度橫行北方海域，13日20多名海盜登上並劫持一艘掛著斯里蘭卡（Sri Lanka）旗幟的大型貨輪。這是近3年內這個海域首次發生大型貨輪遇劫事件。

歐盟海軍部隊（European Union Naval Force）駐索馬利亞（Somalia）發言人泰格（Louise Tagg）已經證實這起劫船事件。該船為一艘油輪，正在附近海域航行。整起事件已交由有關單位調查。

索馬利亞海盜囂張行為曾一度引發全球航運業嚴峻威脅。但在國際間通力巡邏和掃蕩下，近幾年海盜劫船事件已經明顯減少。

歷經25年與南方叛軍「青年黨」（al-Shabaab）的衝突和纏鬥後，軟弱無力的索馬利亞政府已無力再對付北方的海盜。

南非新聞網站「新聞24」（news24）今天引述當地漁民努爾（Salad Nur）指出，這起劫船事件是由年輕漁民與過去海盜合夥所為。

他說：「他們一直在海上四處尋找可以下手的對象。終於在13日發現這艘大船，立即強行登船劫持它。外國大量漁船來此捕魚剝奪他們生計，讓他們沒有機會以靠捕魚維生。」

索馬利亞海盜向來擁有強大火力，通常不殺人質，但唯有在收到船東和貨主可觀的贖金後，才將船隻與船員放行。

去年11月聯合國1份報告顯示，索馬利亞海盜自從3年前成功劫持一艘超級貨船後，稍為收斂，可是依然隨時保持攻擊力，同時將目標轉向體型較小的外國漁船。

報導指出，非洲海盜問題已由東非的印度洋，漸漸移轉到西非的幾內亞灣（Gulf of Guinea），且有愈演愈烈趨勢，讓人憂心忡忡。1060314

(中央社)