艾克曼認賠出清威朗 慘賠40億美元

華爾街日報報導，知名市場主力艾克曼(William Ackman)的對沖基金公司Pershing Square周一據傳已出清地雷股威朗製藥(Valeant Pharmaceuticals)，估計艾克曼總共認賠高達40億美元。

主打併購同業小咖並拉抬藥價為營運策略的威朗一度是華爾街寵兒，但在爆發會計醜聞與營運實務遭疑後，威朗股價不到2年內崩跌逾95％，周一收在12.11美元。周二早盤則在艾克曼認賠出清的利空摜壓下開低，每股報10.95美元，大跌9.5％。

(工商)