高盛：預計陸資投入港股資金達540億美元 看好金融類股

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智通財經14日報導， 3月14日，高盛董事總經理劉勁津在媒體會上表示，從年初至今，透過滬、深港通，從大陸淨流入香港股市的資金，已累計有80億美元，預計今年將有540億美元的陸資透過滬、深港通流入香港股市，預計2018年陸資流入香港股市的資金，為510億美元。

大陸資金對港股市場持看好態度，2017年初至今，大陸資金成交量占香港股票市場整體成交量4％，目前累計買超占香港股票市場總市值的1％，高盛預計，這兩個比重將分別於2018年達到8.4％和5.1％。

對於港股市場，高盛持樂觀看好的態度。該機構在報告中提到，近來大陸的貿易、信貸、PMI資料，顯示經濟表現較好，預計中國2017年實際GDP成長為6.6％，此外，高盛指出，歷史資料也顯示，大陸政府換屆年，有助於經濟走向榮面，政府保成長意願高，及經濟整體看好、驅動企業獲利等因素有關。

高盛看好的港股類股為銀行、保險及金融、能源、健康護理，不看好的族群為電訊、公用及消費股。高盛預計，港股今年可漲至25200點，滬深300為4000點。

(工商)