台中舊城區改頭換面 帶動周邊房市

豐謙建設總經理劉瑞麟熱愛音樂與藝術，將美感設計在太平區的新成屋「時代菁英」。（盧金足攝）

藝術家陳靜瑩與豐謙建設總經理劉瑞麟共同創作的油畫作品「四季」，成為建案閱讀室的亮點。（盧金足攝）

台中市長林佳龍一上任就向市民宣示，要重振舊城區的風光，隨著鐵路高架化、柳川、台中公園日月湖清淤引進活水，東區台中糖廠生態園區開發，政府建設奏效，人潮、錢潮回流舊城，展現商機，利多帶旺太平、東區、北區建案銷售，鄰近台中火車站、有台鐵捷運紅線所經的太平區，這幾個月買賣移轉棟數名列前茅，買氣明顯攀升。

交通到那裡，繁榮就到那裡！74號快速道路行經太平區，交通方便的誘因，讓以往蛋白區搖身一變成為房市熱區，在太平區推案的豐謙建設「時代菁英」、昌祐建設「大河戀」、鉅虹建設「曙光計畫2期」、和築建設「F1」等都是近期陸續交屋的新成屋案。

豐謙建設在太平區推出「時代菁英」，基地有1343坪上，總經理劉瑞麟表示，規畫時特別將建築物拉高，居住環境通風，採光性佳，「這樣健康宅住起來舒適，人也比較健康！」

「研發APP智慧型管家管理系統，未來可以通知客戶的水電費、包裹收取等智慧型服務」，劉瑞麟說，太平區新移入人口增多，以更親民的房價，可以買到7期豪宅等級公設，連社區的電影院、媽媽教室都有燈光計畫，購買客層以自住客占70%。

豐謙建設現場銷售總經理楊玄吉指出，「時代菁英」還引進新竹豐邑「喜來登」5星級飯店式服務理念，為居住者提供有質感的生活品質，豪宅等級全齡化公設，挑高7米華麗大廳、靜謐的水景花園、多功能影音劇院、健身房、閱覽室、媽媽教室，以5星級渡假會館水準，滿足居住者全方位的生活享受。

看好太平區發展，建商爭相插旗卡位，同樣位於太平區的銓威建設「一中樂敘」，緊鄰捷運紅線精武站，還享有一中、中山路商圈機能，提供客製化裝修服務，案場明顯受台中火車新站、捷運紅線等建設利多助益，吸引不少太平區以外的自住買盤。

台中市不動產開發商業同業公會副理事長林正昇指出，台中火車站周邊一帶由於都市發展較早，隨市政、交通發展重心西移，導致部分自住人口流失，近年在政府舊城再生的政策努力下，區域人潮明顯比以往活絡，民眾已逐步翻轉對於舊城的刻板印象，對周邊房市大有助益。

(中時)