故宮消合社盈餘 北市：無私法請求權

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已解散的故宮員工消費合作社分配給社員的盈餘至今未追回，故宮說消合社的主管機關為北市府，對此，北市府表示，此為消合社與社員的私權主張，北市府沒有私法上請求權。

國立故宮博物院員工消費合作社已解散，但過去分配給社員新台幣1億7900萬元未追回，故宮今天表示，新政府自105年5月20日上任，就正視並採進行處理90年至97年間員工消費合作社盈餘追繳事宜，不過，消合社主管機關為北市府，所以故宮無監督管理權限。

對此，台北市政府發言人劉奕霆表示，消合社90至97年接受故宮委託，代辦業務所得盈餘分配社員，故宮為當年委託機關，自有監督管理權限。監察院認定消合社分配盈餘已違反規定，即故宮當時未依委託業務盈餘多寡，衡酌國家利益，即時調整與故宮合作社契約內容所致。

劉奕霆說，消合社現任3位清算人在今年1月19日請辭，社會局依法責成消合社前理事主席（清算人代表）召開社員大會，重選清算人，消合社與清算人卻以「查無此人」退回社會局公文。

劉奕霆表示，社會局後續將再與消合社協調，並請故宮協助消合社召開大會重新選舉清算人。消合社盈餘追討為故宮合作社與其社員間之私權主張，社會局沒有私法上請求權。1060314

(中央社)