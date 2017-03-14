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冬季風暴史特拉襲美國東北 威力似減弱

中央社
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號稱美國今冬最強的冬季風暴史特拉（Stella）今天發威，挾帶雨雪侵襲東北部多數地區，迫使學校停課、數以千計航班取消，但最新預報顯示威力似已減弱，降雪量可能大為減少。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，史特拉原本據預測可能是今冬威力最強風暴，預計將為紐約帶來高達60公分的積雪，並且挾帶每小時95公里的強風橫掃這個地區，導致危險的零可見度。

不過，今天天亮後，美國國家氣象局（National Weather Service）下修紐約等地的預估降雪量，紐約市地區自午夜開始生效的暴風雪警報已經取消，改為雨雪特報。

氣象人員告訴法新社，如今預期紐約市大部分地區的降雪量將介於10至15公分。

氣象局先前表示，從西維吉尼亞州東部到緬因州，都在冬季風暴預警範圍，「而賓夕法尼亞州東部到緬因州西南部，則在暴風雪預警範圍」。

氣象局說：「預計降下超過1英尺（30.48公分）的雪，同時將伴隨著陣陣強風，北卡羅來納州外海的外灘群島（Outer Banks）北部地區恐面臨強風和漲潮引發的洪澇。」

路透社稍早報導，冬季風暴和暴風雪預警範圍包括紐約州、賓州、新澤西州和康乃狄克州，明晨積雪估計將高達60公分，氣溫將比今年均溫低15至30度。

當局發出風暴或暴風雪預警，東岸地區約有5000萬人受影響。

根據航空追蹤網站「flightaware」，昨天和今天共有超過6800個航班取消，紐約、波士頓、巴爾的摩、華盛頓和費城機場情況最為嚴重。

康乃狄克州州長發布全州旅行禁令，要求康州居民遠離馬路。

受到暴風雪影響，美國總統川普與德國總理梅克爾的首場會談將從明天延至17日。

凍雨和冰雪覆蓋華盛頓地區街道， 國家公園管理局（NPS）警告，這波酷寒低溫可能導致備受各界喜愛的櫻花凋謝達90%。

紐約和康州、麻薩諸塞州、羅德島州及維吉尼亞州部分學校都宣布停課。

在擁有840萬人口的紐約，市長白思豪（Bill de Blasio）宣布全州自昨日午夜起進入緊急狀態。（譯者：中央社劉文瑜）1060314

(中央社)

關鍵字：地區紐約風暴暴風雪美國
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