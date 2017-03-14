看南極企鵝 陸夫婦攜子4個月穿越南美
中國大陸浙江杭州市一對夫妻用4個半月的時間，帶著4歲的兒子縱穿整個南美洲，又越過南極圈，去看嚮往已久的冰川和企鵝。而他們4歲的兒子「辛巴」也成為抵達南極圈年齡最小的中國人。
大陸都市快報今天報導杭州市一家三口勇闖南極的故事。
現年35歲的徐承華，因為愛玩極限運動，外號「老極」，他與妻子「小豬」和4歲的兒子「辛巴」（在非洲旅行時懷孕的，綽號辛巴）剛完成縱穿南美洲的壯舉。
在抵達南極之前，他們曾去過北極，看了毛茸茸的北極熊。由於兒子「辛巴」非常喜歡動物，他提議去南極看企鵝。
一家人在做完充足的準備工作和計劃後，去年11月2日，從杭州千島湖出發，踏上經南美到南極之旅。
他們一路從南美洲最北端的厄瓜多南下，途經秘魯、玻利維亞、智利、阿根廷等國，縱穿整個南美洲。
其間，他們騎摩托車、搭汽車、坐小船，遊遍亞馬遜森林、印加古道、復活節島、天空之鏡等地，可以說把南美好玩的地方都逛了。
今年2月26日，一家三口花費巨資登上探險船，越過了南極圈，歷經4個多月終於到了南極圈。「老級」說：「我們比船上任何人都興奮，因為來南極的路我們走得太久、太艱難」。
4歲的「辛巴」也成為到達南極最小的中國人。1060314
(中央社)
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