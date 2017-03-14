中國企業在愛爾蘭投資額年增30倍

證券時報網14日報導，中國企業海外投資熱，對人口僅450萬的愛爾蘭，產生積極影響。根據最新統計資料顯示，2016年中國在愛爾蘭對外直接投資為29億多美元，較2015年同期的1000萬美元，成長近30倍，愛爾蘭因此晉升為中國對歐投資的第五大市場。

促成2016年中國企業對愛爾蘭投資額激增的有兩筆重要的交易。

一是，中國海航集團以約25億美元，收購愛爾蘭飛機租賃公司Avolon，約佔投資總存量的九成，開啟中國企業赴愛爾蘭歷史性飛躍新征程。Avolon公司成立於2010年，總部位於都柏林，旗下擁有及管理著超過450架飛機，擁有獨特雄厚的行業實力。中國海航集團抓住機會優化海外資產配置，讓資源協同產生了巨大的經濟效益。

2017年，海航資本控股的渤海金控與Avolon公司，宣佈將以百億美元收購CIT集團旗下飛機租賃業務，此舉令海航成為擁有及管理910架飛機、價值逾430億美元的飛機租賃巨擘。

二是，中國廣核集團的中廣核歐能公司，以約4億美元收購愛爾蘭Gaelectric公司Douvan風電項目的100％股權，包括10個運轉的風電場和4個在建風電場，共獲23萬千瓦裝機容量，可滿足12萬戶家庭的用電需求，每年可減少二氧化碳排放25萬噸。這是中愛兩國企業在可再生能源領域的首次合作，開創了中資能源企業投資愛爾蘭可再生能源行業的先河。

對愛爾蘭說，中國企業投資優化升級更值得鼓勵。特別是電信巨頭華為是中國企業入駐愛爾蘭的先鋒部隊，過去10餘年裡，華為不斷夯實投資「根基」，開展策略性商業部署，投資已呈現健康良性循環。可喜的是現在愛爾蘭其他優勢產業也逐漸嶄露頭角，深受中資青睞，其中包括IT行業、金融和商業服務業、電子領域、娛樂業、工業機械和設備領域。

(工商)