掉落北捷女子 就是視障街頭藝人廖翊婷

今天傍晚發生視障女子掉落北捷意外，所幸被救起。新北市勞工局表示，這名女子就是去年協助勞工局拍攝「夢想中繼站」身障街頭藝人紀錄片的廖翊婷，廖翊婷已回到家無大礙。

長期關懷身障街藝的勞工局身障就業輔導科余倩如表示，因為翊婷很獨立，而且有導盲犬帶路，所以進出捷運站，她都不會要求協助服務。這次因為上下班時間人潮多，如果有保全帶著走，可能就比較安全了。

余倩如說，雖然意外原因還有待釐清，但有鑑於過去曾經有民眾逗弄導盲犬造成分心，進而導致視障者跌落月台的前例，余倩如也呼籲各界儘速建立「尊重工作中的導盲犬」觀念，否則很容易造成意外。晚間導盲犬協會訓練師，也特別利用翊婷前往醫院檢查的時候，同步安撫犬隻情緒。

「青冥（台語視障者之意）帶狗 借過喔！」以響亮的嗓音，在擁擠的菜市場開出一條路，這是「夢想中繼站」的開場式。勞工局去年委託紀錄片導演蕭孟婷，長時間貼身跟拍廖翊婷、陳諾、李金韋、陳明偉4位身障街頭藝人，為了站上街頭奮鬥不懈的身影。

紀錄片不僅邀請當時服替代役的男星修杰楷擔任旁白，同時還邀請新北市長朱立倫參與首映記者會，希望讓社會大眾以尊重專業者的眼光，重新看見身障街藝，也讓身障者擁有更多元、更寬廣的職場可能性。

完整版紀錄片仍可在Youtube蒐尋到（https://www.youtube.com/watch?v=EjBV6bnEp34）。

勞工局指出，晚間緊急聯繫後，目前確認翊婷已返抵永和家中，但頭部腫起，且有受到驚嚇，稍晚已由和翊婷組成彈唱組合團體「翊聲陳諾」的陳諾媽媽協助前往永和耕莘醫院，接受頭部X光檢查。

勞工局表示，諾媽剛剛轉述，醫生檢查後表示廖翊婷並無腦震盪，但須觀察幾天，翊婷也向所有關心的朋友致意。1060314

(中央社)