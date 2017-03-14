美街頭火爆衝突 警噴水柱擊斃拒檢男

我要評比

加州街頭上演宛如好萊塢動作片的警民衝突，一名刺青男因車尾燈毀損被要求停車受檢，他拒絕下車，掏出打火機，警方出動水柱逼人，砸窗、包圍樣樣來，場面火爆，刺青男遭擊中不治。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，駕駛廂型車的33歲男子培瑞斯（Michael Anthony Perez）11日在加州安那罕（Anaheim）被要求停車受檢，員警表示，他當時拒絕下車。員警說，培瑞斯拿出打火機和瓦斯罐，令人擔憂。

加州橘郡警官羅培茲（Fred Lopez）表示：「我們當時認為這名男子可能要自焚或引爆車輛。」

這時消防員拿出水柱朝車內噴灑，男子最後遭警方擊中身亡。

羅培茲告訴「洛杉磯第5台」（KTLA）：「我們認為那是可燃物，因此必須展開行動，以拯救他的性命。」

影片顯示，培瑞斯坐在駕駛座抽菸。培瑞斯在說話時，2名員偷偷靠近車輛旁。突然之間，培瑞斯後方的窗戶被破窗，2名消防員持強力水柱向內噴灑，培瑞斯逃到後座。

6名員警企圖打開車門，但失敗收場。培瑞斯接著跳出前座車窗，意外觸碰到喇叭，手中並掉出疑似一把小刀。

有人大喊有刀後，警方開槍。培瑞斯倒地前，又傳出數聲槍響。

一名男性路人不斷重複：「你他媽的開什麼槍？到底開什麼槍？」

培瑞斯中彈後送醫，隔天宣告不治。1060314

(中央社)