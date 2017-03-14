談2018 蔡總統邀綠執政縣市長餐敘

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民進黨發言人張志豪表示，總統兼黨主席蔡英文晚間與彰化以北的執政縣市長在官邸餐敘，就近期相關議題及政情交換意見，會中也就2018地方選情進行討論。

蔡總統傍晚邀請縣市長在官邸餐敘。民進黨發言人張志豪會後轉述，今天的餐敘主要是由民進黨秘書長洪耀福及總統府代理秘書長劉建忻陪同，與彰化以北的執政縣市長，包括宜蘭縣代理縣長等，就近期相關議題及政情交換意見，會中也就2018地方選情進行討論。

今天出席縣市長包括，宜蘭縣代理縣長吳澤成、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷等人。

洪耀福指出，接下來，蔡總統也會邀請中、南部執政縣市首長，聽取地方政情和了解各縣市的選情狀況。1060314

(中央社)