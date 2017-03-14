中職熱身賽》鄭鎧文開轟4打點 統一7比3勝中信

統一獅鄭鎧文熱身賽首戰開轟，單場3安4打點。（資料照，陳怡誠攝）

中華職棒新球季開打倒數，官辦熱身賽今天（14日）起展開，由統一獅在澄清湖棒球場交手中信兄弟，獅隊先發林其緯此戰繳出5局失1分的亮眼表現，打線則掃出10支安打，其中鄭鎧文單場擊出包括1轟在內的3支安打，貢獻4分打點，終場獅隊就以7比3勝出。

林其緯今年在季前熱身賽表現不俗，有望爭取進入獅隊先發輪值，今天在官辦熱身賽打頭陣，主投5局只被敲出3支安打，首局被曾陶鎔轟出陽春全壘打失掉唯一1分，另送出3K，蔡萬霖接替後被敲2安失1分，林岳平、郭恆孝接連登板無失分，邱浩鈞後援1局掉1分。

中信兄弟則是排出王牌鄭凱文掛帥，前2局雖讓獅隊打者6上6下，3局起接連被敲長打失分，合計先發5局，被敲6支安打，投出3K和1保送，失4分。第2任投手官大元登板後被鄭鎧文轟出2分全壘打，林克謙則是投不滿1局，因2次保送和1支安打掉1分。

獅隊打線此戰共敲出10支安打，其中以第4棒鄭鎧文狀況最火燙，5打數敲出3支安打，其中包括1發全壘打，敲回4分打點，第3棒朱元勤也貢獻雙安。兄弟打線則僅第4棒周思齊打滿9局，全隊合計擊出7支安打。

(中時電子報)