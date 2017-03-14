東尼改口 納達爾叔姪檔不拆夥了
今年2月傳出要拆夥的西班牙納達爾「叔侄檔」，納達爾的叔叔兼教練東尼納達爾(Toni Nadal )，近日接受訪問表示，自己從未表明不再與納達爾一同征戰，僅表示自己會花較多時間在故鄉馬納柯爾的納達爾網球學院。
納達爾「叔侄檔」合作超過20年，兩人聯手捧起14座大滿貫賽單打冠軍，不過2月納達爾的叔叔兼教練東尼透露，明年起將不再陪同「蠻牛」征戰ATP巡迴賽，但14日接受訪問他否認自己曾經說過退出教練團的說法。
東尼表示，當時媒體詢問他網球學院的問題，他僅回答未來會花更多心力，「有人問我『所以你不會再陪同納達爾征戰？』而我沒有回答。我從未說過我要淡出教練團的說法。」
針對外界揣測，由於教練團去年底攬進莫亞(Carlos Moya)、羅伊格（Francis Roig），導致東尼受重視程度不若以往才是拆夥主因，東尼澄清，「他小時候自然由我決定一切，長大後當然有更多人參與其中、父親、經紀人等，這很正常。我不清楚賽事的開銷、也對媒體不熟悉。」
東尼強調，「教練團攬進莫亞、羅伊格，我能有更多心力放在學院是再好不過。但如果納達爾希望我陪同，或者沒人陪他，我當然願意出征。」
(中時電子報)
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