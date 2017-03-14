SBL》年度新人李愷諺 只想更進步
驚險在媒體票選中擊敗璞園後衛「老吳」吳家駿，獲選第14季年度最佳新人的台啤李愷諺，14日中場時間接受頒獎，提到自己的得獎心得，李愷諺說；「我想自己還可以更進步，所以我更期待今年台北世大運的洗禮。」
本季場均8.7分、2.6籃板與1.6助攻的李愷諺，是台啤本季得以拿下例行賽第3的功臣之一，他的膽識過人與剽悍球風，讓人感覺不到他是菜鳥，只是當前他除了想要更進步，也在努力調適自己從得分後衛改打控球後衛的心態。
「畢竟我以前在醒吾都打2號位置為主，反正任務很單純，就是接到球出手，如此而已，」李愷諺說，「可是來到台啤，周俊三教練就要我改打控球，畢竟那才是我可以更加發揮的空間，儘管到現在，我都還自認卡卡的。」
不過李愷諺期待自己能夠通過這次轉換角色的考驗，接下來面對台北世大運的中華男籃代表隊挑戰，他更相信透過跟世界各國球員的交手，絕對能讓自己更好，「前提當然是我最後順利入選國家隊，現在說似乎還早。」
自己母校醒吾科大爆冷從去年冠軍隊，今年變成降到公開二級球隊，李愷諺強調自己相當訝異，有點不敢相信這是真的，但他一言道破醒吾當前處境，「我覺得現在學弟打球都不講團隊，都在打自己的。」
(中時電子報)
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