安全帽太招搖 男犯搶案遭逮

陳男頭戴乳牛安全帽行搶，遭被害人清楚指認．成為破案關鍵之一。（莊旻靜翻攝）

陳男頭戴乳牛安全帽行搶，警方透過監視器以帽和車追人。（莊旻靜翻攝）

新竹32歲陳姓男子因缺錢花用，本月11日在竹北國小前，見到一名老婦獨自騎腳踏車，騎著未掛車牌的機車，趁機行搶，當時他頭上戴著乳牛圖案的安全帽，成為明顯標誌，警方獲報後，調閱監視器畫面，將陳男拘捕到案後移送法辦。

警方調查，陳男具有毒品、強盜、搶奪等前科，平日不務正業，遇到缺錢就走上歪路。他見到老婦獨自騎腳踏車，還將機車車牌拆掉，從後方拉走老婦的側背包，被害人損失約6000元。

被害人報案時，描述陳男頭戴乳牛圖案安全帽，警方根據監視器畫面，發現陳男在犯案後，還將車牌掛回。警方今天在陳男出沒地點埋伏，一見他現身，立即逮捕，陳男表示，早將老婦的皮包，和讓他露餡的乳牛安全帽，都丟進大水溝內，未料仍被警方查獲，警方將他依搶奪罪嫌移送法辦。

(中時)