廣東消費維權投訴量 全大陸第一

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中新社 14日報導，廣東省消費者委員會14日通報，2016年廣東省共受理消費者投訴185,717件，投訴量全中國第一。其中，網際網路服務類投訴量激增達5萬多件，首次超過家用電子電器類，高居二十四類投訴榜首，占總投訴量28.17％。

廣東省消費者委員會表示，2016年廣東互聯網服務投訴，占服務類投訴比重成長48.63％，增幅超過服務類投訴總量增幅的二分之一，絕對投訴量、占全部投訴量的比重、占服務類投訴量的比重均成長，顯示消費者對網路服務品質的要求越來越高。

(工商)