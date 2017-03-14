4棒鄭鎧文熱身賽開轟 猛獅擊敗兄弟

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中華職棒官辦熱身賽今天在高雄澄清湖球場開打，統一7-ELEVEn獅25歲的4棒鄭鎧文單場3安打、4打點，包括兩分全壘打，以7比3擊敗中信兄弟。

經典賽後，中華職棒例行賽25日在新莊球場開打，開幕賽是中信兄弟對富邦悍將，今天是聯盟主辦的第一場官辦熱身賽，在內外野場地重新整修過的澄清湖球場舉行。

兄弟新秀曾陶融在1局下陽春全壘打，取得1比0領先獅隊，

獅隊分數在3局上開張，楊家維安打送回壘上的潘彥廷，雙方1比1平手。4局上唐肇廷、朱元勤、鄭鎧文串連安打，以3比1超前。

獅隊5局上潘彥廷保送上壘，郭峻偉二壘安打，形成4比1領先。

兄弟先發投手鄭凱文投5局用69球，被敲6安打、失4分，承擔敗投。

兄弟投手鄭凱文退場後，獅隊4棒鄭鎧文從官大元手中敲出兩分全壘打，比數拉大為6比1。鄭鎧文7局上又安打攻下球隊的第7分，單場3安打、4打點，稱職扮演第4棒角色。

兄弟頻頻走馬換將，全場7安打，除了首局曾陶融陽春砲，只在6局、9局各得1分。1060314

(中央社)