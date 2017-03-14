中國旺旺2016業績 收入減獲利增

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中國旺旺今天公布截至2016年12月31日止的全年度業績。2016年實現總收入人民幣197.1億元（新台幣約890億元），較2015年衰退7.9%，但營業獲利成長5.8%。

智通財經網報導，中國旺旺2016年的總收入衰退，是因大宗原物料使用價格下滑及人事成本減少等因素影響，2016年營業獲利較2015年成長5.8%，達48.112億元，營業利潤率較2015年成長3.1個百分點至24.4%。

報導說，2016年受益全脂奶粉、包材及能源等主要大宗原物料使用價格的下滑，中國旺旺2016年毛利率較2015年成長3.9個百分點，達47.8%。

此外，因組織結構調整，銷售用人成本下降，2016年全年中國旺旺分銷成本與行政費用較2015年下降4.4%。

中國旺旺旗下3大類產品占集團總收益的比例分別為，米果類及休閒食品類合計共占52.5%，乳品及飲料類占47.2%。1060314

(中央社)