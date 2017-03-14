藤岡靛3度當爸 樂曬3寶萌照

藤岡靛因演出《阿淺來了》成功紅回日本。（圖／中時資料照）

藤岡靛2014年迎來龍鳳胎後，今在IG曬出3寶照，宣布再當爸。（圖／取材自藤岡靛IG）

曾來台發展的日本36歲男星藤岡靛，近年把事業重心放回日本，前年憑著NHK晨間劇《阿淺來了》獲獎無數，成功翻紅，2016年還奪下日男最理想臉孔冠軍，人氣直線飆升，今（14日）他於IG開心宣布再當爸，曬出寶寶萌照，受到大批祝福。

藤岡靛和印尼籍華裔妻子愛情長跑4年後，2012年於峇里島舉行婚禮，婚後2年生下龍鳳胎，雖然工作行程多，但偶爾仍會分享和兒女的相處點滴，去年10月再宣布愛妻懷上第3胎，而今他在IG貼出寶寶照片，報喜老婆已順利產下3寶，並標註「#remember311」、「#godbless」，雖沒透露確切生日和性別，仍吸引網友湧入留言道賀。

(中時電子報)