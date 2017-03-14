涉網購詐財逾800萬 女子失聯

羅姓女子涉嫌以投資團購尿布詐財。（翻攝照片）

大雅區32歲羅姓女子，涉嫌以投資團購尿布為幌子吸金近千萬元，9日羅母報案稱女兒離家出走，警方表示，3天內已有8位受害者現身，最高被騙逾200萬元，羅女手機關機已失聯，目前正積極尋找羅女下落。

警方調查指出，羅姓女子在臉書經營「小芳的尿布團~濕紙巾團」大約2年，涉嫌以購買點數儲值買尿布及鼓吹投資，被害人遍及台中、彰化及南投地區，本月11、12及13日3天以來，已有8名被害人報案稱受騙，金額高達800多萬元。

警方指出，羅母9日到派出所稱女兒離家出走，聯絡不上人，羅女丈夫也報案表示，「老婆離家出走，借的錢都沒有還！」目前羅女完全失聯，手機關機聯繫不上，警方正積極尋找羅女下落。

警方表示，投資人在羅女9日失聯後，10日開始因一直沒拿到紅利或沒收到購買的尿布，打電話又找不到羅女，擔心投資的錢恐血本無歸，驚覺被騙陸續趕緊報警，有人甚至被騙高達200多萬。

(中時)