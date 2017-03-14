台中大遠百母親節預購會 16日搶先開跑
台中大遠百母親節搶先開跑，16至22日辦VIP預購會，美妝保養品獨家上市及獨家組合達10萬組，備貨量較去年增加5成，主顧客詢問度提升3成，折扣下殺6折；23日至4月19日進入「美麗購物節」，美妝和精品是兩大重點，化妝品/內睡衣當日單筆滿2000送200、化妝品首14日當日單櫃滿萬再送300、全館百貨服飾當日累計滿5000送500、1F國際精品/數位3C首9日當日單櫃滿萬送500，搭配信用卡滿額回饋，最高優惠高達16%。
此外，因應時尚精品春夏科技風潮，24至26日推出為期3天的春季禮賓周，以「潮時尚」、「科技風」為主題，有Pepper機器人與消費者互動、跳舞、玩遊戲，完成指定任務還可體驗Instagram列印服務；持全館單筆消費滿1000元發票可乘坐戰甲機器人，周末還有樂高機器人組裝等科幻系列活動。
業者為了鞏固頂級消費客群，成立近5年來2樓首次改裝，預計第2季前開出4個台中獨家櫃位，包括3月底進駐的台灣翡翠珠寶精品玉世家、美國紐約鑽石品牌LAZARE，4月則有來自摩納哥的APM Monaco獨家櫃。餐飲部分除了兩班家集團旗下豆腐村及牛角日本燒肉專門店外，中區獨家的朱記餡餅粥店會在24日登場，同步以美食集客迎戰母親節。
(中時)
關鍵字：母親節
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