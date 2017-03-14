英相擬3月底知會國會 啟動脫歐程序

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英國首相梅伊今天說，本月底將知會國會，啟動歐洲聯盟里斯本條約第50條條文，展開正式脫歐程序。

國會昨晚通過相關法案後，已授權梅伊（Theresa May）啟動脫歐談判。

英國廣播公司（BBC）報導，梅伊說，按3月底前啟動正式談判的時間表進行。

她對國會說：「我將在本月底前返回本院，知會我已正式啟動第50條，展開談判程序，讓英國退出歐洲聯盟。」

路透社報導，梅伊說，伊麗莎白女王會在接下來數日內，正式批准國會昨晚通過的法案。在那之後，梅伊可隨時展開英國脫歐談判。

不過，梅伊發言人昨天暗示，脫歐談判可能要接近月底才開始，而不是接下來幾日內。（譯者：中央社羅苑韶）1060314

(中央社)