SBL》小台東又發威 台啤強勢2連勝

台啤洋將李恩雖提前犯滿，卻仍拿下20分、19籃板。(中華籃協提供)

誰也沒想到，「小台東」黃聰翰竟能連兩場火力全開！靠著黃聰翰投進6顆三分球、獨拿20分，李恩也在5犯畢業前，貢獻20分、19籃板，台啤14日以76比68力挫新北裕隆，強勢2連勝，且在季後賽次輪反以2勝1敗超前。

(中時電子報)