成都高新區：打造兆元級國際創新創業中心

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中新網14日報導，近日，四川省政府辦公廳印發「關於加快建設成都國家自主創新示範區的實施意見（2016—2025年）」，全面支持成都高新區打造兆元級國際創新創業中心。

該「意見」明確，到2020年，成都國家自主創新示範區，要建成國際創新創業中心基本架構體系，落實總產值1兆元人民幣，聚集科技企業1萬家，形成發展強勁創新創業生態，形成價值高端的產業體系，形成面向全球開放合作新格局，形成高效靈活的體制機制。

到2025年，落實總產值1.5兆元人民幣，形成3～5個千億級產業集群，成為西部地區創業發展最為活躍、創新生態最為優越、產業發展最具活力、體制機制持續優化的創新高地，全面建成國際創新創業中心。

(工商)