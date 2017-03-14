從地獄到好萊塢 燒夷彈女孩攝影師退休

如何總結像黃公崴這樣的攝影記者卓越的職業生涯，他自己的說法是「從地獄到好萊塢」。

普立茲得獎攝影師黃公崴（Nick Ut）本月將從美聯社退休，為51年的職業生涯劃下句點。他最著名的越戰驚人黑白影像「燒夷彈女孩」--1個驚恐的小女孩赤裸跑在鄉間小路上，她的村莊剛剛燒夷彈攻擊，造成她全身燒傷。

那是1972年6月8日，黃公崴21歲。他拍下這張照片後，把相機放一旁，給這名嚴重燒傷的9歲女孩潘氏金福（Kim Phuc）喝水，並倒水在她傷處，然後利用廂型車將她和其他傷者送醫。醫師說她燒傷太嚴重救不活，拒絕收治時，他憤怒地亮出記者證。

黃公崴曾告訴其他美聯社記者：「我看到她跑過來時哭了。如果我不幫她，如果發生什麼事，而她死掉，我想我會在那之後自殺。」

黃公崴拍下這張經典照片，他說：「那張照片改變我的一生，也改變了潘氏金福的一生。」兩人從此成為親密好友。

美軍撤出兩年後，西貢於1975年淪陷，黃公崴與其他成千上萬越南人逃離。短暫待在加州難民營後，美聯社再派他至東京任職。

黃公崴在東京認識他的妻子，兩人1977年搬到洛杉磯，他自此展開好萊塢攝影生涯新頁。

他知名作品如麥可傑克森（Michael Jackson）在法庭外一輛休旅車上跳舞，他被控猥褻兒童但獲判無罪。另一張或許最諷刺的是，2007年6月8日一張芭莉絲希爾頓（Paris Hilton）流著淚的照片，她因違規駕駛正前往監獄途中。

黃公崴和妻子有2個孩子，2個孫子。他計畫退休後幫忙帶孫子，當然還要繼續拍照。

他說：「我要一直拍到我死。我的相機就像我的醫生、我的藥。」（譯者：中央社羅苑韶）1060314

(中央社)