石油類股領跌 美股早盤走弱

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我要評比

華爾街股市今天早盤下跌，主因聯邦準備理事會即將作出貨幣政策決定，加以油價再度走低，衝擊石油相關類股。

聯準會今天展開兩天貨幣政策會議，明天結束會議時料將宣布提高利率。利率升高通常不利股市。

開盤後約15分鐘，道瓊工業指數下跌0.1%，來到20869.71點。

標準普爾500指數下跌0.2%，來到2367.70點；那斯達克指數下跌0.3%，來到5857.85點。1060314

(中央社)