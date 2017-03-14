總統餐敘執政縣市長 鼓勵大家拚連任

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總統兼黨主席蔡英文晚間與彰化以北的執政縣市長官邸餐敘，交換2018選情意見。與會人士透露，由於今天多位縣市長都是第一任任期，總統今天鼓勵大家努力拚連任。

蔡總統晚間邀請縣市長在官邸餐敘。民進黨發言人張志豪會後轉述，今天的餐敘主要是由民進黨秘書長洪耀福及總統府代理秘書長劉建忻陪同，與彰化以北的執政縣市長，包括宜蘭縣代理縣長等，就近期相關議題及政情交換意見，會中也就2018地方選情進行討論。

今天出席縣市長包括，宜蘭縣代理縣長吳澤成、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷等人。

與會縣市長會後轉述，今天氣氛很好，蔡總統也顯得很開心，總統養的2隻貓蔡想想、蔡阿才，還出來和大家見面；蔡總統仔細聽取各縣市長反映地方狀況與民意。

據轉述，今天出席的縣市長，除了吳澤成是代理縣長之外，其他都是要拚連任的縣市長，因此，蔡總統特別鼓勵大家努力、繼續拚連任。

至於宜蘭縣長選情，由於綠營內已有多人躍躍欲試，據轉述，吳澤成分析地方選情狀況，並提到，未來黨中央協調各方，可能要「努力一點」。

另外，也有縣市長對於最近黨內為爭取2018卡位，出現的紛爭感到憂心，並建議黨中央，若可以，盡量避免初選，以免因為初選互打，造成裂痕。1060314

(中央社)