SBL季後賽 黃聰翰20分台啤勝裕隆

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超級籃球聯賽（SBL）季後賽4強今天在板橋登場，台啤菜鳥黃聰翰持續上演驚奇，全場飆進20分，三分球9投6中，助球隊76比68擊敗裕隆，系列賽2比1領先。

首節裕隆靠著賀夫（Herve Lamizana）壓哨上籃並完成「三分打」，以21比17領先，雙方一路膠著，黃聰翰和呂政儒互飆外線，裕隆以39比38進入下半場。

不過頑強的台啤第3節打出17比7攻勢，反以55比46進入第4節，裕隆的呂政儒在第4節維持手感，外線和罰球都有所表現，陳世念的三分球更一度追成58比60。

最後3分多鐘，台啤洋將李恩（Liam McMorrow）抓下進攻籃板補籃，加上黃聰翰再一記三分重砲，台啤在最後2分44秒擴大為71比60，並順利領先至終場。1060314

(中央社)