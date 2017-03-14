陸首發服務業生產指數 反應短期變化

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中國大陸今天首次發布服務業生產指數，未來將按月發布，目的是反應服務業的短期變化。該指數1至2月較去年同期成長8.2%。

新華社報導，大陸國家統計局新聞發言人盛來運今天表示，大陸產業結構正在轉型，由工業主導向服務業主導轉變趨勢明顯。編製和發布服務業生產指數，是推動服務業統計改革的重要舉措，填補了大陸服務業統計一大空白，可讓社會各界觀察中國服務業的發展狀況和趨勢。

根據資料顯示，2016年大陸服務業增加值比2015年成長7.8%，占GDP比重已上升為51.6%，對國民經濟成長的貢獻率達58.2%，都明顯超過第二產業。

盛來運強調，服務業生產指數與服務業增加值核算有區別，前者是指剔除價格因素後，反映服務業報告期相對於基期的產出變化，主要在反映短期（月）服務業企業市場經濟活動的趨勢變化，後者反映的則是服務業季度的變化情況。

他說，從個別月份來看，服務業生產指數走勢跟增加值的走勢可能不一樣，但長期趨勢是一樣的。1060314

(中央社)