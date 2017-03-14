他為求婚花3年鋪梗！14封情書竟藏大驚喜 惹哭所有人

澳洲一名亞裔男子為向女友求婚，用心花3年鋪梗，感動不少網友。此為示意圖，與本新聞無關。(達志影像/shutterstock提供)

求婚對許多女生來說，是一件無比期待的事情；就男生而言，更頗具挑戰。而澳洲一名亞裔男子為向女友求婚，用心花3年鋪梗，寫了14封情書，當重要的求婚時刻來臨，對方才發現信裡竟藏有超浪漫的驚喜，讓她馬上落淚答應，倆人也因此留下永生難忘的甜蜜回憶，感動無數網友。

這場浪漫求婚其實是發生在2015年，男女主角現已順利結婚。據《每日郵報》報導，澳洲亞裔男子提摩太（Timothy）原本與老婆凱薩琳（Candice Catherine）相識在2009年，不過當時彼此並無交集，直到4年後，倆人才又重新搭上線，展開交往；而相戀一個星期後，男方就開始寫情書給女方。

就這樣，3年間提摩太總共寫了14封情書給對方，即使中間倆人經歷過遠距離的考驗，但絲毫仍未減少對彼此的愛意。在2015年年底，提摩太帶著凱薩琳到倆人第一次約會的海邊度假時，男方把這幾年所寫的信件一一攤開放在桌上，女方這才驚訝發現，原來每封信的開頭，第一個字都用大寫是有意義的，將其拼起來「W、I、L、L、Y、O、U、M、A、R、R、Y、M、E」正是WILL YOU MARRY ME（你願意嫁給我嗎）的縮寫。

原來提摩太這3年所寫的14封信，開頭第一個字都用大寫是有意義的。(圖/翻攝自每日郵報)

凱薩琳回憶起當時，表示自己瞬間眼淚直流，「提摩太就是一個如此貼心與浪漫的人！」如今他們已於去年底完成終生大事，日前凱薩琳把14封情書和求婚戒指放在Instagram上紀念；她透露，雖然他們花了很久的時間從朋友走向戀人，但他們皆心懷感激，彼此非常了解對方，讓這段關係充滿安全感。

(中時電子報)