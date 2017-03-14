致敬針織女王 Rykiel For Ever系列明登台開賣
被譽為針織女王的設計師Sonia Rykiel於去年逝世後，接下同名品牌重擔的設計總監Julie de Libran，於2017春夏系列大秀送上13位穿著「Rykiel For Ever」字樣針織衫模特開場，為紀念傳奇人物不滅精神的契機，也為新裝埋下伏筆；2017年3月15日Rykiel For Ever系列將正式於包含紐約、巴黎等全球10個專賣店及選物店點販售，而台灣身為亞洲區4座代表城市之一，將由Club Designer獨家限量引進販售。
全系列13個款式由品牌靈魂元素針織、條紋出發，並重新詮釋設計師經典單品，以「多用途」為主題，多袖針織衫、正反兩穿斗篷摩登且別出心裁，而如襪子設計的袖管、立體毛線嘴唇裝飾將品牌幽默可愛的一面發揮地淋漓盡致，巴黎旗艦店地址「175 Saint Germain」字樣及刻有Rykiel女士拇指指紋的鈕扣，將大師的法式優雅輕鬆封存於日常生活中。
(中時)
關鍵字：針織女王、Sonia Rykiel
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