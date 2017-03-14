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致敬針織女王 Rykiel For Ever系列明登台開賣

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致敬針織女王 Rykiel For Ever系列明登台開賣
為紀念針織女王Sonia Rykiel，其同名品牌推出Rykiel For Ever經典快閃系列，並於3月15日全球開賣，台灣則由Club Designer獨家販售。（Club Designer提供）
致敬針織女王 Rykiel For Ever系列明登台開賣
Club Designer總監陳怡示範全套Rykiel For Ever系列單品，展現時尚可愛的一面。（Club Designer提供）
致敬針織女王 Rykiel For Ever系列明登台開賣
Rykiel For Ever多袖開襟衫。（Club Designer提供）
致敬針織女王 Rykiel For Ever系列明登台開賣
Rykiel For Ever紅色假領帶針織衫。（Club Designer提供）

被譽為針織女王的設計師Sonia Rykiel於去年逝世後，接下同名品牌重擔的設計總監Julie de Libran，於2017春夏系列大秀送上13位穿著「Rykiel For Ever」字樣針織衫模特開場，為紀念傳奇人物不滅精神的契機，也為新裝埋下伏筆；2017年3月15日Rykiel For Ever系列將正式於包含紐約、巴黎等全球10個專賣店及選物店點販售，而台灣身為亞洲區4座代表城市之一，將由Club Designer獨家限量引進販售。

全系列13個款式由品牌靈魂元素針織、條紋出發，並重新詮釋設計師經典單品，以「多用途」為主題，多袖針織衫、正反兩穿斗篷摩登且別出心裁，而如襪子設計的袖管、立體毛線嘴唇裝飾將品牌幽默可愛的一面發揮地淋漓盡致，巴黎旗艦店地址「175 Saint Germain」字樣及刻有Rykiel女士拇指指紋的鈕扣，將大師的法式優雅輕鬆封存於日常生活中。

(中時)

關鍵字：針織女王Sonia Rykiel
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