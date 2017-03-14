新店民宅火警 無人員傷亡

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新北市新店區竹林路2巷內一處民宅2樓今（14日）下午5時許驚傳火警。（葉書宏翻攝）

新北市新店區竹林路2巷內一處民宅2樓今（14日）下午5時許驚傳火警。（葉書宏翻攝）

新北市新店區竹林路2巷內一處民宅2樓今（14日）下午5時許驚傳火警。（葉書宏翻攝）

新北市新店區竹林路2巷內一處民宅2樓今（14日）下午5時許驚傳火警，火舌不斷從屋內竄出，警消獲報派遣22輛救災車前往，經20分鐘搶救火勢撲滅，所幸無人員傷亡，詳細起火原因待進一步釐清。

(中時)