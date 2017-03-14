陸人社部：農民工總量達2.82億人
中國大陸人力資源和社會保障部副部長邱小平今天指出，截至2016年底，中國農民工總量達到2.82億人，較2015年底增加424萬人，其中外出農民工1.69億人，也較2015年底增加50萬人。
新華社報導，邱小平是在2017年大陸全國農民工工作暨家庭服務業工作電視電話會議上，作上述表示。
他說，農民工勞動權益保障取得成效，全年共查處工資類違法案件32.3萬件，追發工資待遇人民幣350億6000萬元，欠薪案件和金額均較前一年下降。
另外，參加員工基本養老、基本醫療、失業、工傷保險的農民工分別達到5825萬人、4825萬人、4659萬人、7510萬人。
除西藏外的各地共有11.8萬名符合條件的農民工隨遷子女在當地參加高考，較2015年增長47%。
邱小平提出，2017年農民工工作將以推進農民工市民化為目標，以新生代農民工為重點對象，積極促進農民工就業創業，維護農民工勞動保障權益，推動農民工逐步實現平等享受城鎮基本公共服務和在城鎮落戶。1060314
(中央社)
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