力保經濟實力 日擬幫弱勢族群出學費

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日本正在研擬一項為部分家庭提供的免費教育計畫，替學生支付自學前到大學的學費，以確保國家保有高技能人力。

這項計畫仍在初期階段，預計將納入日本政府將於6月左右公布的經濟策略中。此經濟策略是日本首相安倍晉三「安倍經濟學」的一部分。

日本政府邀請經濟學家、諾貝爾獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）今天對高階顧問小組發表演說，談論對教育投入更多經費，以讓更多人能接受大學教育。

執政自民黨小組也對這項計畫的規模和經費來源進行討論，焦點擺在協助低收入家庭。

史提格里茲建議日本提高教育和醫療人員薪資，以吸引更多人進入此領域、調高最低薪資、公部門薪水及提高生產力。

他並說，日本貨幣政策已達極限，最好能透過縮小貧富差距及提高生產力來支持成長。

安倍去年將經濟政策轉為聚焦提高最低薪資、抑制長工時和改善孩童照護的普及度。（譯者：中央社蔡佳伶）1060314

(中央社)