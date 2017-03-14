有片》民進黨當年反對保防入法 今推反滲透法
國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲表示，蔡英文總統要推保防法，但法案內容過於爭議，但民進黨越挫越勇，鬼扯台灣有5000名共諜，又瞎說要提反滲透法，嚴懲假新聞。
黃子哲指出，2015年4月國民黨尚執政時，行政院提了「國家安全法修正草案」，無論適用範圍與手段措施均比民進黨版的保防法來得保守與謹慎許多，但當時已被民進黨立委罵到狗血淋頭。
黃子哲臉書貼出影片，回顧民進黨的「那些年，我們一起反對保防入法!」看看當時他們的說法：
李俊俋委員：「修法內容最離譜的是將民間團體統統納入(保防)對象」、「民間保防是不是另外一次的白色恐怖」
莊瑞雄委員：「國家安全法的修訂簡直是白色恐怖復辟」、「.一個法治國家倒退成一個變態的警察國家，講難聽一點，是抓耙子治國」、「對言論自由是一種限縮，對整個人權的侵害是沒完沒了」。
柯建銘：「這是一個白色恐怖的復辟」，「難道我們是警察國家復辟了嗎?」
黃子哲諷刺，民進黨執政後有太多的髮夾彎與昨非今是，來不斷的打臉自己，但如果連臉都不要了，再如何打臉恐怕也沒什麼感覺。從保防法到反滲透法，已非單純的人二復辟、綠色恐怖、或迫害人權而已，這是民進黨政府對權力的集體焦慮，唯恐政權太短暫，便試圖透過極權統治，來延續其政治生命。
黃子哲說，如今這個失去民主人權理想價值的民進黨所急需的，恐怕不是反滲透法，而是「反爛透法」!
(中時電子報)
文章來源：黃子哲臉書
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