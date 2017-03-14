法國大選倒數40天 費雍遭列正式調查

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距離法國總統大選只剩40天，代表右派競選的前總理費雍，今天因涉嫌侵吞公款，被列為正式調查對象。

法國媒體快訊報導，這個消息先由費雍（FrancoisFillon）的律師透露，繼而由檢方證實。

鴨鳴報（Le Canard Enchaine）於1月下旬報導費雍之妻潘妮洛普．費雍（Penelope Fillon）以擔任費雍的國會助理名義，領取數十萬歐元，卻可能並未實際工作。

媒體接著揭露，費雍也曾於擔任參議員時雇用兩名子女，他們共領取數萬歐元薪資。

在法國，國民議會議員和參議員有權雇用親屬為助理，但若實際上並未提供勞力，就涉及侵吞公款。

預審法官預定明天傳喚費雍。1060314

(中央社)