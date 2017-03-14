擱淺廣東抹香鯨 專家決定任其自然死亡

一頭擱淺在中國大陸廣東惠州海域的抹香鯨，因救援無果，安樂死又可能產生其他問題，因此專家決定採用自然死方案。

中新社報導，這頭長約12公尺、重3噸的抹香鯨12日在深圳東部海域被漁網圍困，身上多次被漁網割傷，脫困後卻因受傷較重而擱淺於惠州碼頭港附近淺灘，並已出現體力不支現象，無法靠自己游回深海，使用先進儀器引導抹香鯨也沒用。

14日下午有外國專家提出讓抹香鯨安樂死，做法包括注射大劑量毒液，或使用炸藥。

但考量到注射大劑量毒液可能會造成海洋汙染，用炸藥容易損毀鯨魚體表而無法製作科普標本，所以專家組14日晚間確定採用自然死方案。1060314

(中央社)