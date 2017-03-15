獨家》陳麗麗驟逝 享壽66歲

陳麗麗。（資料照片）

陳麗麗生前最後身影。（取自臉書）

陳麗麗（左）和妹妹陳麗華。（取自臉書）

陳麗麗驟逝，影迷相當不捨。（取自臉書）

曾以「小王爺」一角紅遍台灣的陳麗麗14日晚９點12分因突發性腦溢血病逝於萬芳醫院，享壽66歲。她的妹妹陳麗華證實，陳麗華形容姊姊：「一生瀟灑，說走就走，她喜歡這個數字，她決定的！」她說，家人依照姊姊生前遺願，不希望打擾朋友們及影迷，因此不辦告別式，但會將姊姊的牌位放在國際佛光山台北道場及法鼓山道場，供大家悼念。

陳麗華說，13日晚氣溫驟降，姊姊的血壓飆到200多，14日一早上七點緊急坐119送到萬方醫院，當時已沒意識，直接進了加護病房，已呈現昏迷情況，當時右腦的血已經蓋過左腦，醫生說就算救活也是植物人。姊姊生前告訴他們「不氣切，不急救，不開刀」，不要讓她痛苦，是寒流把她帶走的，姊姊走得很快也很平靜，「她說她這個臭皮囊要換新的了，她對生死很放得下」。

陳麗華也透露，上週日還帶姊姊到福隆飯店吃飯，吃了鳳爪、排骨、清蒸鱈魚，還對妹妹說「吃到很爽」，戒菸3年的她，還向妹妹要菸抽，陳麗華回憶說：「姊姊迴光返照。」也還好帶她去吃這頓飯，否則會嘔死。她說姊姊洗腎7年，身體一直崩塌，也是預期得到，她本來中風 也沒影響咀嚼、記憶、語言 能力，能吃能說能笑，常和她及弟弟開玩笑 。

(中時)