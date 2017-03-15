歐巴馬對台軍售喊停 川普政府擬加碼

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歐巴馬政府原定於卸任前在去年底宣布金額約10億美元的對台軍售案，但因反對而叫停。美國媒體引述川普政府官員說法，國防部工作層級官員就任後，考慮提出更有效的軍售案。

華府外交圈與國會於2016年底盛傳，將卸任的總統歐巴馬（Barack Obama）政府在離開白宮前，會宣布任內最後一次對台軍售。

國防部副部長李喜明也在2016美台國防工業會議期間表示，美方會有新的軍售案。不過全案一如外界揣測，在白宮被國安會官員擋下。

華盛頓自由燈塔（Washington Beacon）網站14日引述數名川普（Donald Trump）政府官員的說法，金額約10億美元的軍售案已在去年12月準備正式通知國會，但被多名白宮國安會官員擋下。前副國家安全顧問海恩斯（Avril Haines）是主要的反對者。

報導指出，這項軍售案包括進行中的F-16A/B戰機的部分裝備以及額外的飛彈。

前白宮國安會發言人普萊斯（Ned Price）表示，海恩斯與其他官員當時並不是最後的反對者，全案是經過「溫和討論」才做出決定。

普萊斯說，白宮與國務院及五角大廈會商後，在最後幾日做出決定不公布。其中一項因素是，這該交由下屆政府決定更有效能與平衡的對台軍售包裹，美國依據台灣關係法的對台承諾向來一致。

外界當時對歐巴馬可能的軍售項目有諸多揣測。報導引述一名川普政府官員的說法，全案還包括指揮溝通、情報蒐集與偵測裝備等可提升領導統御的系統。

這名官員還表示，歐巴馬政府當時未放行軍售，如今看來好處是，美國政府內部反對援助台灣的親中官員，如今無法繼續爭論，美國是否已履行1979年台灣關係法的對台義務。

官員還說，多位工作層級的國防部助理部長上任之後，川普政府屆時可思考真正對台有用的裝備。1060314

(中央社)