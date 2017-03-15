川習會擬4月豋場 共同社：圖緩和緊張
共同社報導，美國白宮發言人史派瑟表示，正在籌備美國總統川普與中國國家主席習近平間的高峰會，期待緩和因美國在南韓部署薩德反飛彈系統（THAAD）與中國間的緊張關係。
據美中關係消息人士透露，川習會力爭在4月內舉行，包括了4月6日至7日實施的方案。美國有線電視新聞網（CNN）引用政府高官談話報導，川普將在南部佛羅里達州招待習近平。
主張「美國第一」的川普希望促使對美貿易順差巨大的中國在經濟層面作出讓步。今年下半年，中國將召開中國共產黨第19次全國代表大會，習近平領導班子似乎希望兩國關係早日趨於穩定。美中兩國能否緩和緊張局勢，或將直接左右亞洲安全和國際經濟。
史派瑟指出，雙方將就北韓核子問題等互相關心事項展開廣泛磋商。他預計隨著本月18日起美國國務卿提勒森訪問北京，川習會的日程等將被公佈。預計提勒森此行將為實現川習會而與中方進行最後階段的磋商。
川普對中國的貿易政策和南海軍事基地建設提出譴責，中國則在南海問題上擺出了決不妥協的態度。川普與日本首相安倍晉三2月會談中曾確認釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）是美國對日防衛義務的適用對象，中國則表示了反對。
美國政府為遏制朝鮮核子及飛彈開發等而謀求合作，因而此次川習會如何描繪美中關係藍圖備受矚目。
美國網路媒體Axios報導，川習會將在佛羅里達州棕櫚灘高檔別墅阿阿拉哥（Mar-a-Lago）舉行。川普曾在該處招待過安倍。1060314
(中央社)
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