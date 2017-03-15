日防相承認曾替森友學園出庭 安倍力保
律師出身的日本防衛大臣稻田朋美14日出席參院預算委員會會議，撤回了13日做出的未曾參與大阪市學校法人「森友學園」訴訟的發言並道歉。
共同社報導，稻田朋美表示，已確認2004年12月9日在法院出庭，因此做出更正並致歉。首相安倍晉三在眾院全院會議上強調，「希望她今後繼續誠實地履行公務」，力保稻田無需辭職。在野黨則要求稻田辭職。
在參院預算委員會會議上，稻田就和學園簽訂的顧問律師協議表示：「那是我丈夫簽訂的，之後（律師）事務所改為法人單位。（作為成員之一的我）不能說完全沒關係。」
在野黨民進黨根據「政治資金收支報告」指出，稻田於2007年分別接受了現已表明將辭去學園理事長職務的籠池泰典及其妻子的個人政治捐款。稻田對此表示：「記不得了，但或許正如所指出的那樣。」
稻田稱，籠池及其妻子2007年出席了自己的政治資金聚會，認為「估計購買了聚會券」。
關於13日在預算委員會答辯稱「不曾接下案件，並非顧問律師，也沒有參加過（法院）審理」，稻田解釋稱，因為對自己的記憶有自信，所以未進行確認就回答了。她反復表示更正並道歉，對自身去留問題則強調「今後也將努力誠實答辯，誠心誠意地工作」，再度否認會辭職。1060315
(中央社)
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