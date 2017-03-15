外交關係惡化 艾爾段再度砲轟荷蘭
土耳其與荷蘭外交齟齬越演越烈，土國總統艾爾段今天再度發言抨擊荷蘭，指該國必須為二次世界大戰以來歐洲最血腥的大屠殺負起責任。
艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在電視轉播的演說中，提到1995年波士尼亞東部斯雷布雷尼察（Srebrenica）約8000名穆斯林男子與男童慘遭殺戮，並把責任歸咎於荷蘭派出的聯合國維和部隊未能阻止波士尼亞境內塞爾維亞部隊犯下的屠殺。
美聯社報導，艾爾段說：「我們從斯雷布雷尼察屠殺認識荷蘭人及荷蘭。從當地8000名波士尼亞人遭到屠殺，我們瞭解到他們有多麼腐敗。」
荷蘭總理呂特（Mark Rutte）譴責艾爾段的說法，稱這些談話是「令人作嘔的扭曲歷史」。
呂特對荷蘭電視台RTL-Z表示：「我們不會把自己降格到這種程度。這令人完全無法接受。」1060315
(中央社)
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