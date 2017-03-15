川普害的？ 伊凡卡撤高價珠寶路線
美國第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)打算將放棄十年前讓她從時尚界起家的高級珠寶產品，轉走低價珠寶路線。市場認為，此舉說明了伊凡卡的時尚品牌經營策略，將轉向為以美國中產階級消費者為銷售對象。
Vanity Fair率先披露了這項消息，表示伊凡卡將要對其高價珠寶品牌停產，並且專注於其低價珠寶品牌的擴充。該雜誌也虧她說，以後要買伊凡卡的珠寶，不是去高級百貨公司，而是到標榜低價路線的商場去購買可負擔的廉價珠寶。
Business Insider則報導指出，擁有多個服裝和飾品品牌的伊凡卡，其實是從高級珠寶開始初次嘗試踏入時尚界的。她在2007年創設了該品牌，並且在紐約曼哈頓開設了精品店面銷售這些珠寶，包括戒指、項鍊和手環等產品，走高價路線，價格最高達2萬5千美元。
這個高級珠寶品牌創業一兩年後，伊凡卡才逐步增加了以她為商標的鞋子和皮包，還有100美元以下的廉價珠寶。當時各大主要百貨公司像是Nordstrom、Neiman Marcus和梅西百貨都有販售其商品。
不過物換星移，隨著伊凡卡的父親川普從競選到當選美國總統以來，伊凡卡的時尚品牌也受到全國範圍的抵制聲浪，也使得各大百貨公司陸續將川普品牌的產品下架，並稱下架原因是銷售不佳，無關政治。
(中時電子報)
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