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歐洲股市收黑，由銀行與能源股帶跌，荷蘭大選的不確定性也是隱憂。

倫敦FTSE 100指數跌9.23點或0.13%，收在7357.85點。

法蘭克福DAX 30指數跌1.24點或0.01%，收在11988.79點。

巴黎CAC 40指數跌25.34點或0.51%，收在4974.26點。1060315

(中央社)