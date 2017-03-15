「華信航空 假人挑戰」與乘客一起成功演出

華信航空拍攝假人挑戰影片，空服員與乘客一起玩「123木頭人」。圖：華信提供

馬公機場航勤人員也參與演出。圖：華信提供

華信航空別出心裁，特別製作了目前最夯的「假人挑戰」影片，由華信航空全員及旅客共同演出，影片除了讓大家玩「靜止不動」遊戲，也介紹整個航空作業流程。

影片主題為華信航空各單位人員工作的一天，包括機場櫃台旅客報到、空服組員報到任務提示、機務人員作飛行前檢查以確保每一趟飛行安全、機場勤務人員在機坪帥氣工作、旅客快樂登機、機艙內機長及空服員歡迎旅客登機。

影片最後在華信企業總部拍攝，由華信航空董事長謝世謙與總經理韓梁中宣佈「華信航空 假人挑戰 成功」。

這是第一次動員華信團隊及旅客共同演出，拍攝過程充滿驚喜和感動。Action指令一下，全公司上上下下、每個單位每個同仁，發揮最大團隊精神，個個都化身為最佳男女主角，完全投入、不計形象的演出，充滿創意，入戲的精彩表演，非常令人驚艷。

「華信航空假人挑戰」影片於昨晚華信航空中部地區春酒餐會中播，也立即上傳YOUTU工社會大柱觀賞。公司方面表示，感謝華信團隊、全員投入演出，特別感謝搭機旅客，與華信共同成功完成假人挑戰。

(工商)