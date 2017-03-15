增七成 美國人「外逃」出 這個國家...
去年美國選出川普(Donald Trump)作為新總統之後，引發移民網站當機，還有一說美國人移民加拿大的網路搜尋率變高，原本以為美國人只是說說而已，但這種現象似乎確實在美國發生了，不過不是加拿大，據移民紀錄顯示像紐西蘭申請移民的美國人數量與前一年同期相比增加了70%。。
據了解，紐西蘭內政部(Department of Internal Affairs)表示去年11月美國大選過後兩天，拜訪他們的網站尋找公民資訊的美國人，比前一個月相同日期的兩天，數量增加超過10倍。然而儘管比例有所增加，申請紐西蘭公民身分的美國人，整體人數仍相對較少。
不過最新移民紀錄顯示，在川普勝選後的12個星期，向紐西蘭申請授予公民身分的美國人，數量與前一年同期相比增加了70%。申請授予公民身分是沒有紐西蘭親人者走的管道。若雙親之中有一人是紐西蘭人，且在大選後申請紐國公民權的美國人，數量則是比一年前多了11%。雖然申請入籍者大增，但是人數還是很少，多數美國人需住滿五年後才能申請入籍紐西蘭。
此外，今年1月取得紐西蘭工作簽證，以及拜訪紐西蘭的美國人，數量都較一年前上升18%。
(中時電子報)
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