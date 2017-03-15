歐巴馬曾喊停 川普擬售台灣更精良武器

我要評比

歐巴馬政府原定於卸任前在去年底宣布金額約10億美元的對台軍售案卻突然喊停，現在川普有望再次對台軍售。(圖片取自美聯社)

歐巴馬政府原定於卸任前在去年底宣布金額約10億美元的對台軍售案卻突然喊停。美國媒體引述川普政府官員說法，國防部工作層級官員就任後，考慮提出更有效的軍售案，軍售案將在下個月川習會後才會完整曝光。。

2016年底盛傳，將卸任的總統歐巴馬（Barack Obama）政府在離開白宮前，會宣布任內最後一次對台軍售，不過最後因為反對而喊停。

美國「華盛頓自由燈塔（Washington Free Beacon）」網站今天報導，熟悉軍售的美國官員透露，川普政府將對台提供更精良的防禦武器，但目前武器內容預計不會公開，直到川普與中國領導人習近平會面後才會曝光。

另外，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）本月也將訪中，屆時台灣將成為會談的重要議題。白宮官員談到對台軍售案表示，「川普政府相當認真看待台灣安全」。

(中時電子報)