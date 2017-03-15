驚！ 美墨邊境的另類「非法走私」

美國總統川普與墨西哥總統潘尼亞（Enrique Peña Nieto）。(圖:美聯社檔案照)

當川普總統揚言要蓋起美墨「長城」打擊美墨邊境的非法移民之際，另一種「非法走私」正大舉穿越美墨邊境，湧向美國。

根據總部設在華府的「野生動物保護者」組織所作的最新統計資料顯示：自2005年至2014年在海關所查獲沒收的「非法野生動物及其產品」高達近5萬件，其中超過1/4係來自拉丁美洲，它包括了：5萬5千隻野生動物與3百萬磅的野生動物產品。

美國漁獵部特勤幹員薛維茲(Nicholas Chavez)指出，在美國海關所沒收的活生生的非法野生動物，其中以來自墨西哥及南美洲的爬蟲動物和鸚鵡為主，也有小獼猴，這些也生動物大多數都是要運送賣到寵物交易市場去的。另外，在沒收的非法野生動物產品中則以鰐魚、海龜皮所作成的皮夾、皮靴和皮代為主。

薛維茲指出，「越稀貴動物皮製的馬靴，就越受到歡迎，它是有市場需求的。」但是，美國海關卻面臨著人手不足的困擾與挑戰。

薛維茲指出，「有太多的車輛自墨西哥進關，我們不可能查獲所有的走私物。我們缺乏人手，而這些都從邊境大舉進來。」

「野生動物保護者」組織的資深國際顧問戈言尼契亞(Alejandra Goyenechea)認為，「這些蒐集的數據只是冰山之一角而已。我們根本無法想像究竟有多少是未被查獲的」。

至於，這些被海關查獲的非法野生動物是如何處理的？美國相關機構指出，這些野生動物最主要都是放至在相關休息中心、動物園、甚至送到大學作研究用，也有送回原居地的。最大多數是送至美國科羅拉多州丹福市國家野生動物物業儲藏處。

(中時電子報)