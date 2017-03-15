美媒：川普賦予CIA無人機攻擊權

我要評比

「華爾街日報」（WSJ）今天報導，美國總統川普的政府已賦予中央情報局（CIA）新權力，以無人機在中東地區對極端分子目標執行攻擊。

這項舉動代表前總統歐巴馬時代的政策已改變。歐巴馬當家時期，CIA行使準軍事攻擊的角色遭到限制，這類攻擊的責任歸於五角大廈。

在無人機攻擊方面，歐巴馬堅持採用更具合作精神的方法，五角大廈自行發動攻擊前，會運用來自CIA的情資。

根據華爾街日報，CIA顯然於2月首次利用獲得的新權力，在敘利亞的一次攻擊中擊斃蓋達組織（Al-Qaeda）領導人馬士禮（Abu Khayr al-Masri）。

美國官員尚未證實這次攻擊，但蓋達組織表示，馬士禮在「十字軍」於敘利亞的無人機攻擊中喪生。

CIA與五角大廈拒絕評論華爾街日報的報導。1060315

(中央社)