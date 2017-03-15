川普女婿家族中資交易 國安影響難避嫌

我要評比

美國總統川普女婿庫許納家族擬接受中國安邦集團注資，為紐約地產投資解套。庫許納對川普的外交政策有高度影響，交易案引發利益衝突與國家安全的關注。

彭博（Bloomberg）新聞13日報導，川普（Donald Trump）女婿、白宮資深顧問傑瑞德．庫許納（Jared Kushner）家族的地產企業，準備接受中國高層太子黨掌握的安邦保險集團，對庫許納集團持有紐約曼哈頓辦公大樓注資4億多美元。

報導形容這是對庫許納家族極為有利的「甜頭交易」（Sweetheart Deal），集團債務在交易後僅餘5000萬美元。

這筆交易被形容為美中兩國元首親家的太子黨的結合，安邦董事長兼執行長吳小暉是已故中國國家主席鄧小平的外孫女婿。美國媒體曾報導，吳小暉在2016年11月於華爾道夫飯店（The Waldorf Astoria）餐廳宴請庫許納，開了要價2100美元的紅酒。

安邦集團在2014年向希爾頓（Hilton）集團買下紐約地標華爾道夫飯店，如今是飯店的主人。美國政府以國安為由，不再使用華爾道夫作為官員住宿與活動的場所。

白宮與庫許納集團均表示，傑瑞德．庫許納已出脫或信託持股，與交易無關。他和妻子川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）及兒女，均非相關資產受益人。

華府外交界盛傳，中方在川普連續不友善舉動後，透過商業關係在紐約與36歲的傑瑞德．庫許納搭上線。川普對北京的態度頗有變化，伊凡卡出席中國使館春節活動，川普致信中國國家主席習近平，並表達應習近平要求，同意履行美國的一中政策。

美國媒體報導，川普外交政策相當倚重未有外交與公職經驗的庫許納。有國會議員戲稱，連國務卿提勒森（Rex Tillerson）都得徵詢庫許納。庫許納將與提勒森共同前往北京訪問。

紐約地產界指出，傑瑞德．庫許娜的父親查爾斯．庫許納（Charles Kushner）是交易的主事者，位於黃金地段的大樓注資整修後價值將飆至70億美元，恐創下紐約地產史商用大樓的新高。

這起進行中的交易被公開後引起高度關注，庫許納雖掌外交國安大權，但行事極為低調，至今未單獨公開露臉，全案涉及美國國安與利益衝突。1060315

(中央社)